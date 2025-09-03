Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında, Alanya’nın Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Solmaz Altınbaş (29) idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyreden Beyazıt Kartal (64) yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletli Altınbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza ile ilgili polis ekiplerince tahkikat başlatıldı.