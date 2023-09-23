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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 11:12
  • Giriş: 23.09.2023 11:12
  • Güncelleme: 23.09.2023 11:13
Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Pozantı kavşağında meydana geldi. H.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ömer Efe Uyar yönetimindeki 33 ALN 785 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan 3 çocuk babası Uyar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta özel hastaneye kaldırıldı. Uyar, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ömer Efe Uyar'ın cenazesi, Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi. 

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