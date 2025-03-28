Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manavgat’ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde meydana geldi. Kavaklı Mezarlığı istikametinden seyir halindeki Musa Ö.’nün kullandığı 07 BCG 657 plakalı motosiklet, 6551 sokak istikametine gitmekte olan Uğraş A.’nın kullandığı 07 NPG 47 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.