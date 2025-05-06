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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 19:46
  • Giriş: 06.05.2025 19:46
  • Güncelleme: 06.05.2025 19:46
Kaynak: İHA
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. K.İ. (22) idaresindeki 31 APZ 887 plakalı Fiat marka otomobil, yaya yolu üzerinden motosikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.B. (60) idaresindeki 31ANS188 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücünün manevrasıyla kaldırıma çarpan otomobilde hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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