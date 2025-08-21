Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Veli K. (18) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Derviş Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. R.T. (43) yönetimindeki 42 AC 154 plakalı otomobil ile Veli K. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Veli K., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü R.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI