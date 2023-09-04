Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüsamettin Ş. yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsamettin Ş., motosikletiyle 19'uncu Mobilya Sokak'ta seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan Mehmet Can Ö. (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Hüsamettin Ş., yola savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hüsamettin Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Can Ö.'yü gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.