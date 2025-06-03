Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Hamza DALGIÇ/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erdem Kaya T. (17), yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Erdem Kaya T. yönetimindeki 59 AJK 694 plakalı motosiklet, yan yoldan çıkan Şerafettin Ü. (66), yönetimindeki 59 FA 881 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilin üzerinden savrulan Erdem Kaya T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdem Kaya T., ilk müdahalesi sonrası Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, otomobil sürücüsü Şerafettin Ü.'yü gözaltına aldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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