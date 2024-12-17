Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 17.12.2024 23:49
  • Giriş: 17.12.2024 23:49
  • Güncelleme: 17.12.2024 23:50
Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

Olay, akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile 07 S 1449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol