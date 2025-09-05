Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Karabük’te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Bahçelievler Mahallesi 115. Sokakta meydana geldi. E.B. idaresindeki 78 ACA 301 plakalı motosiklet Bulak Kavşağı istikametine seyir halindeyken H.K. idaresindeki 78 BE 551 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ile R.E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.