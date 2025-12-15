Otomobille çarpışan skuterin yaralanan sürücüsü, taburcu olduktan 3 gün sonra öldü
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan skuterin ağır yaralanan sürücüsü Ramiz Ales (21), 25 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olduktan 3 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 16 Kasım’da saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, Ramiz Ales idaresindeki skuterle çarpıştı. Kazada skuterden savrulan Ramiz Ales başını kaldırıma çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ales, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
25 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ramiz Ales, 3 gün önce göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle yeniden İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ales, müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.
Ramiz Ales’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)
