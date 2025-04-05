Otomobille çarpışan ticari araç yola devrildi: 3 yaralı

Bolu’da dönel kavşakta otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, yolda yan yattı. Devrilen araç içerisindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza, Tepecik Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İtfaiye bulvarı istikametinde seyreden M.E.Ç. idaresindeki 14 DU 604 plakalı Fiat marka otomobil, Ahmet Baysal Bulvarı’ndaki dönel kavşaktan dönmeye çalışan B.Y. yönetimindeki 67 TZ 641 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi. Araç içerisinde bulunan B.Y., B.K. ve E.K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kısa sürede araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.E.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Devrilen hafif ticari araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.