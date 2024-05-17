Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
Kaynak: DHA
Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Adana- İmamoğlu kara yolunun Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Henüz sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile karşı yönünden gelen hafif ticari araç çarpıştı.
Hafif ticari aracın ekili tarlaya savrulduğu, otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.