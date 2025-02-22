Otomobille ilerleyen çift, süt tankerinin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük korku yaşadı; o anlar kamerada

Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gönen ilçesinde, kırsal yolda seyir halinde olan süt tankerinin üzerlerine ilerlediği otomobildeki çiftin çığlıkları, araç kamerasına yansıdı.

Gönen ilçesine bağlı Ekşidere- Balcı yolunda otomobille seyir halinde olan bir çift, karşı yönden gelen 10 TT 655 plakalı süt tankerinin üzerlerine ilerlediğini fark etti. Otomobil sürücüsü son anda manevra yaparak kazadan kurtulurken, çiftin çığlıkları ise araç kamerasına yansıdı.

Çift olayın ardından jandarmaya giderek süt tankeri şoföründen şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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