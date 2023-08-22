Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyündeki Kerem Ağa Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PC 3426 plakalı Mercedes marka otomobille plakası öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Perişan Akçelik ve Adalet Safalı hayatını kaybederken, Erdal Safalı ve Cihan Akçelik ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.