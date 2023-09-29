Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada İlyas (61) ve eşi Aysel (60) Yörük çifti öldü, 2’si çocuk, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İlyas Yörük yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ilgın yönetimindeki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki İlyas ve Aysel Yörük çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2’si çocuk, 3 kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada, hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.