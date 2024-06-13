Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ta otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrek ilçesinde Devrek istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan F.D. yönetimindeki 67 ZD 307 plakalı araç ile Zonguldak istikametinden Devrek istikametine seyir halinde olan Ş.K.’nin kullandığı 67 DY 463 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan kişiler yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.