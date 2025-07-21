Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Van’ın Muradiye ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Örene Mahallesi Meteoroloji Parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 NV 980 plakalı otomobille, 34 PV 2429 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.