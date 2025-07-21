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Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 13:45
  • Giriş: 21.07.2025 13:45
  • Güncelleme: 21.07.2025 13:45
Kaynak: İHA
Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Örene Mahallesi Meteoroloji Parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 NV 980 plakalı otomobille, 34 PV 2429 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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