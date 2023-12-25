Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ç. idaresindeki 80 LG 053 plakalı otomobil ile Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosiklet, Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Zamir Elmınır ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Ahmet Zamir Elmınır’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.