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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.03.2024 13:12
  • Giriş: 14.03.2024 13:12
  • Güncelleme: 14.03.2024 13:12
Kaynak: İHA
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Örnek Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Düriye Çetin’in kullandığı 07 LA 271 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Muhammet Mustafa Elmas’ın kullandığı 07 AIJ 957 plakalı motosiklet çarpıştı. 

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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