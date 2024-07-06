Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Ö., idaresindeki 02 ACY 980 plakalı motosiklet ile Emin C., idaresindeki 06 BTM 556 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abuzer Ö., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.