Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocatepe Caddesi’nden Fahri Leylek Caddesi’ne çıkan Nesrin K.’nin kullandığı 07 BBL 463 plakalı otomobil, Fahri Leylek Caddesi üzerinde Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan Mevlüt Y. idaresindeki 07 HRM 82 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola düşen motosiklet sürücüsü Mevlüt Y., yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.