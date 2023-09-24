Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.E., idaresindeki 02 AAZ 020 plakalı otomobil ile A.B., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.B., ile motosiklette bulunan U.T., yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.