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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2024 11:08
  • Giriş: 10.05.2024 11:08
  • Güncelleme: 10.05.2024 11:08
Kaynak: DHA
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada Saim K. yönetimindeki 15 DH 960 plakalı otomobil ile Musa Y. yönetimindeki 15 ABN 612 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Musa Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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