Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Eskikaracakaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi.



İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Aziz S. (48) yönetimindeki 34 MBU 07 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Aydın Y. (40) idaresindeki 16 ARS 904 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücüler ile 34 MBU 07 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Öznur S. (37) ve Batuhan S. (8) yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.