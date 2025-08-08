Otomobiller çarpıştı, sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Eğribucak Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; A.K. idaresindeki 38 D 1331 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 DK 834 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 38 D 1331 plakalı aracın içerisinde sıkılan Z.K., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan A.K.ve Z.K., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.