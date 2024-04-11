Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Emirler-Kocacık köy yolunda Berat Ertekin (30) yönetimindeki 41 ASZ 560 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Esat Apak (37) yönetimindeki 34 BNU 405 cip kafa kafaya çarpıştı.



Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya ihbarda bulunurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte Ayşegül Ertekin (31), Öykü Ertekin (3), Şehime Apak (66), Zeliha Apak (35), Rabia Ecem Apak (11) ve Zeynep Rana Apak (8) yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.