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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.08.2024 13:42
  • Giriş: 12.08.2024 13:42
  • Güncelleme: 12.08.2024 13:43
Kaynak: DHA
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur Sanayi Sitesi Kavşağı'nda saat 11.30'da meydana gelen kazada Abdullah P. yönetimindeki 15 MHP 23 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin M. yönetimindeki 15 DU 791 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hasan Hüseyin M. ve eşi Feride M. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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