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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.03.2024 17:31
  • Giriş: 12.03.2024 17:31
  • Güncelleme: 12.03.2024 17:31
Kaynak: İHA
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Niğde’de iki otomobilin kavşakta karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Sazlıca yolunda meydana gelen kazada Selâhattin S. idaresindeki 51 AS 617 plakalı otomobil ile Mevlüt C. yönetimindeki 51 ACD 298 plakalı otomobil Niğde Kapalı Cezaevi önünde bulunan kavşakta çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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