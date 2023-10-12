Otomobillere dadanan hırsız yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde son günlerde art arda meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına karışan şüpheli yakalandı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son dönemde Seyitahmet Mahallesi ve çevresinde park halindeki araçlardan art arda ses sistemlerinin çalınmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu olaylarda tespit edilen aynı kişi, sabıka kaydı da bulunan H.A.A. şüpheli olarak belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.A.A.’nın ikametinde yaptıkları aramada çok sayıda çalıntı ses sistemi ele geçirdi. Ele geçirilen ses sistemleri daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli H.A.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan H.A.A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.