Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., yönetimindeki 03 AHH 319 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.A.’nın kullandığı 16 ALL 609 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.