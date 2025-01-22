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Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Yurt
  • 22.01.2025 22:36
  • Giriş: 22.01.2025 22:36
  • Güncelleme: 22.01.2025 22:38
Kaynak: İHA
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Üclerkayası köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.A.T. (22) yönetimindeki 03 ADN 552 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı yönden gelen İ.T. (33) idaresindeki 26 KY 349 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsüyle birlikte M.M.A. (20), A.T.T. (20), İ.C.T. (21), B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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