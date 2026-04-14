Otomotiv devi BYD’nin ana tesisinde yangın: 1 milyar doları aşan hasar meydana geldi

Türkiye’de fabrika kurma sözü veren ancak Manisa’da henüz tek bir adım atmayan otomotiv devi BYD’nin Çin'deki ana merkezinde yangın çıktı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Çin merkezli BYD şirketinin Shenzhen şehrinde yer alan fabrikasında sabahın erken saatlerinde büyük bir yangın yaşandı.

Şirket yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilere göre, yerel saatle 02.48 sularında fabrikanın dış cephesindeki yalıtım çalışmaları esnasında başlayan alevler, kısa sürede tüm tesisi etkisi altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, yangının kontrol altına alınması saatler sürdü.

TESİSİN BİR KISMININ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, tesisin büyük bir kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Fabrika içerisindeki çok sayıda üretim bandının kül olduğu belirtilirken, toplam maddi hasarın 1 milyar dolar sınırını aşabileceği ifade ediliyor.

Küresel otomobil pazarında dengeleri değiştiren şirketin bu kayıptan sonra üretim takviminde nasıl bir değişikliğe gideceği ise merak konusu.