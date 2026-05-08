Otomotiv devi Türkiye'den çekiliyor

Türkiye’de sanayi üretimindeki zayıf görünüm sürerken, otomotiv sektöründe dikkat çeken bir karar açıklandı.

Dünyanın en büyük otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki üretim kapasitesini gelecekteki pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirme stratejisi kapsamında” Türkiye’deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını duyurdu.

"YAPISAL DÖNÜŞÜM"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, küresel otomotiv sektöründe yapısal dönüşüm ve değişim yaşandığı belirtilerek, değişen piyasa koşullarının uzun vadeli rekabet gücü ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından üretim ağının sürekli gözden geçirilmesini gerekli kıldığı ifade edildi.

Autoliv’in bölgesel operasyonlarına yönelik yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası, Türkiye’nin de yer aldığı bölgede kapasite düzenlemesine gidilmesi kararı alındığı aktarıldı. Açıklamada, yönetimin EMEA bölgesindeki mevcut üretim kapasitesinin gelecekteki talebin üzerinde kaldığını tespit ettiği kaydedildi.

"DİĞER TESİSLLERE KAYDIRILACAK"

Karar kapsamında şirketin Türkiye’de yürüttüğü direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretiminin kademeli olarak durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkilemesinin beklendiği belirtilirken, Türkiye’deki üretimin Autoliv’in EMEA bölgesindeki diğer tesislerine kaydırılacağı ifade edildi.

Şirketin Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin tamamen sona ermesinin 2028 yılının ilk yarısında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.