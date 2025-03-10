Otomotiv ihracatı şubat ayında yüzde 4,7 düştü

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 4,7 düşüşle yaklaşık 2 milyar 981 milyon dolar oldu. Ülke ihracatından aldığı pay yüzde 14,3 olan sektörün yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise yüzde 1,3 artışla 5 milyar 980 milyon dolara ulaştı.

Sektörde en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı şubatta yüzde 3 azalışla 1 milyar 224 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolar oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 13 düşüşle 480 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 9,5 azalışla 211 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 0,2 azalışla 116 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 7 azaldı. Önemli pazarlardan Romanya’ya ihracat yüzde 23, İspanya’ya yüzde 41 ve Çekya’ya yüzde 27 artarken, Rusya Federasyonu’na ise yüzde 50, Belçika’ya da yüzde 17 düştü.