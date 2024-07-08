Otomotiv ihracatı yüzde 12 azaldı

Otomotiv sektörünün haziran ayı ihracatı yüzde 12,4 azalarak 2,6 milyar dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ve çekiciler ihracatı düştü. Haziranda en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 20 artarak 322 milyon dolar oldu.

Otomotiv ihracatı haziran ayında yüzde 12,4 milyar dolar azaldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, haziran ayına ilişkin otomotiv ihracatı verilerini açıkladı. Buna göre otomotiv sektörünün haziran ayı ihracatı yüzde 12,4 azalarak 2,6 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

ÇEKİCİ İHRACATINDA YÜZDE 83 AZALMA

En büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin haziran ayı ihracatı yüzde 11 azalarak 1 milyar 50 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 4 azalarak 942 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalışla 394 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 14 azalışla 177 milyon dolar ve çekici ihracatı da yüzde 83 azalışla 30 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 20 azaldı. ABD’ye yüzde 2, Rusya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü, Romanya’ya ise yüzde 79 ihracat artışı yaşandı.

BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACAT YÜZDE 20 ARTTI

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 17 ihracat düşüşü yaşanırken, İspanya’ya yüzde 29, İtalya’ya yüzde 14, Birleşik Krallık’a yüzde 83, Almanya’ya yüzde 62 ihracat artışı oldu. Haziranda en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 20 artarak 322 milyon dolar oldu.

Almanya 319 milyon dolar ile ikinci büyük pazar olurken, ihracat yüzde 18 azaldı. Fransa’ya otomotiv ihracatı da yüzde 21 azalışla 315 milyon dolar oldu. İspanya’ya yüzde 7, Romanya’ya yüzde 23, ABD’ye yüzde 3 ihracat artışı yaşanırken İtalya’ya yüzde 7, Slovenya’ya yüzde 2, Polonya’ya yüzde 35 ve Belçika’ya yüzde 30 ihracat düşüşü oldu.

AFRİKA ÜLKELERİNE İHRACAT DÜŞTÜ

Ülke grubunda yüzde 68 pay ile ilk sırada yer alan AB ülkelerine ihracat yüzde 12 azalarak 1 milyar 787 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 14 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 14 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 18 ve Afrika ülkelerine yüzde 28 ihracat düşüşü yaşandı.