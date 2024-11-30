Otomotiv işçileri grev hazırlıklarını başlattı

EMEK SERVİSİ

Almanya merkezli Volkswagen firması on binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanırken atılmayan işçilere de yüzde 10'luk maaş kesintisi dayatıyor.

Şirket Almanya'daki üç üretim tesisini de kapatacak. Ancak IG Metall ve çeşitli sendikalarda örgütlü işçiler, ücret kesintisi ve işten çıkarma planlarına karşı grev hazırlığına başladı.

IG Metall, gelecek pazartesi uyarı grevlerine başlayacaklarını duyurdu.Grev kararı 300 bin çalışandan 120 binini kapsayacak. Grev Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden ve Kassel'da yapılacak.

Volkswagen ile sendika 9 Aralık'ta yine masaya oturacak. Emek Servisi