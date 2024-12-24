Otomotiv işçileri sendikasız ikramiye pazarlığını reddetti

Emek Servisi

Audi'nin yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikasında çalışan işçiler, yönetimin sendikalarla müzakere yerine işçilere doğrudan tazminat teklifinde bulunma girişimini protesto etti. Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla, Audi Brüksel fabrikasında çalışan yüzlerce kişi tesis önünde toplandı. İşçiler, şubat ayı sonunda kapanması beklenen fabrika yönetiminin çalışanlara daha fazla güvence sunmasını istedi.

AA'nın haberine göre farklı sendikaların bir araya geldiği eylemde işçiler, Audi yönetiminin sendika temsilcileri yerine işçilere doğrudan teklif sunma kararını eleştirdi. Audi yönetimi, eylül başında Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Kapanması beklenen fabrikanın yönetimi ile sendika temsilcileri, müzakerelerde uzlaşamadı. Bu nedenle Audi yönetimi sendika temsilcileri yerine işçilere Audi, çalışanlara hizmet süresine bağlı olarak ikramiye teklif etti ancak sendikalar, Audi yönetimin işçilere doğrudan teklif sunmasına ise karşı çıkıyor.