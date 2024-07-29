Otomotiv tekeli ZF adeta kıyım yapacak

Emek Servisi

Alman Demiryollarının (DB) geçen hafta aşamalı olarak 30 bin çalışanı işten çıkaracağını açıklamasından sonra dünyanın en büyük otomotiv parçası tedarikçileri arasında yer alan ZF de Almanya’daki 54 bin çalışanından 14 binini işten atacağını ilan etti. Bu rakam şirketin Almanya’daki çalışanlarının dörtte birine denk geliyor. Şirketin dünya çapında toplam 169 bin çalışanı var. Alman basınında yer alan haberlere göre işten atmaların asıl olarak üretim bölümlerinden olacağı ifade edildi.

ZF CEO’su Holger Klein yaptığı açıklamada, “Durumun ciddiyeti kararlı bir şekilde harekete geçmemizi gerektiriyor. Amaç, şirketi geleceğe uygun hale getirmek. Bunu başarmak için zor ama gerekli kararlar almamız gerektiğinin farkındayız” dedi. İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Achim Dietrich ise yaptığı açılamada ZF’nin işten atma planına tepki göstererek, “Her bir iş yeri için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şirket yönetiminin tek yanlı olarak ücret maliyetini düşürme, krizinin diğer nedenlerini inkar ederek gerçekleri yok saymasını kabul etmiyoruz” dedi.