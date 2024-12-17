Otomotiv üretiminde her gösterge olumsuz

Ekonomi Servisi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 239 bin 944 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise yüzde 6 azalarak 822 bin 361 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 283 bin adedi buldu. Yılın ilk 11 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 geriledi ve 915 bin 446 adet olarak gerçekleşti.