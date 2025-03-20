Otomotivciye 22 yılda 3 bin 742 teşvik belgesi

Ekonomi Servisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Otomotiv Sanayii Derneği’nin 50’nci Genel Kurulu’nda konuştu. Kacır, 22 yılda otomotivciye verilen teşviklerle övündü. Kacır, "2002’den bugüne otomotiv ana ve yan sanayisinde gerçekleştirilen yatırımlar için 3 bin 742 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 954 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek 184 bin yeni istihdamın önünü açtık" diye konuştu.

KÜLTÜRÜ, COĞRAFYASI VE TEŞVİKİYLE ‘CENNET’

Geçtiğimiz günlerde Romanya’daki fabrikalarını ziyaret ederek konuşan Koç Holding’e bağlı Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, burada kendilerine verilen teşvikleri övmüştü. Koç, "Bizim ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki devletimizin yaptığı teşvikler, bence teşvikte belki de herkesten daha iyi durumdayız. Çok şanslıyız. Müthiş ülkemiz var.

Kültürüyle, coğrafyasıyla ama daha önemlisi ticari potansiyeliyle. Bir de devletimizin verdiği olağanüstü teşvikler var" demişti. Bakan Kacır da konuşmasında, "Uzun yıllardır Türkiye’de üretim yapan sektör paydaşları Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu eşsiz fırsatların en yakın tanıklarıdır" diye konuştu.