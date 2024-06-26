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Otomotivde güvenlik yönetmenliği: Uygulama tarihi ertelendi

Resmi gazetede yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektöründe genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos’a erteledi.

Güncel
  • 26.06.2024 06:25
  • Giriş: 26.06.2024 06:25
  • Güncelleme: 26.06.2024 06:44
Otomotivde güvenlik yönetmenliği: Uygulama tarihi ertelendi
Fotoğraf: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir karar aldı. 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.

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