Otomotivde güvenlik yönetmenliği: Uygulama tarihi ertelendi

Resmi gazetede yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektöründe genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos’a erteledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir karar aldı. 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.