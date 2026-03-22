“Otonomi: Akışkan Geometri” 25 Mart’ta sanatseverlerle buluşuyor

Pandemi nedeniyle 2020 yılında faaliyetlerine ara veren Terakki Vakfı Sanat Galerisi, kapılarını yeniden açıyor. İstanbul Levent’teki galerinin yeniden açılışına, dijital sanatın Türkiye’deki önemli isimlerinden Selçuk Artut’un “Otonomi: Akışkan Geometri” başlıklı sergisi eşlik ediyor. Nazlı Pektaş’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 25 Mart–24 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Terakki Vakfı, sanatı yalnızca üretim alanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk ve eğitimsel bir gereklilik olarak ele alıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda faaliyet gösteren galeri, sanat eserlerinin sergilenmesi kadar korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını da öncelikli hedefleri arasında konumlandırıyor. Öğrenciler, veliler, sanat çevresi ve izleyiciyi bir araya getirmeyi amaçlayan yapı, uzun bir aranın ardından yeniden kamusal bir buluşma alanı olma iddiasını taşıyor.

2000 yılında kurulan ve yıllar içinde farklı disiplinlerden sanatçıları ağırlayan Terakki Vakfı Sanat Galerisi’nin yeniden açılış sergisi, dijital sanat alanına odaklanıyor. Selçuk Artut’un “Otonomi: Akışkan Geometri” başlıklı sergisi, izleyiciyi dijital evrenin akışkan yapısı üzerine düşünmeye davet ederken, özellikle genç kuşakların teknolojiyle kurduğu ilişkiyi sanat üzerinden yeniden tartışmaya açmayı hedefliyor.