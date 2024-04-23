Otoparkta silahla oynarken kendisini dizinden vurdu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otopark içerisinde silahla oynayan bir kişi, kendisini dizinden vurarak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Güneşler Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (55) otoparkta silah ile oynarken, tabancanın ateş alması neticesinde sol diz kısmından vuruldu.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı.