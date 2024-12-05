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Otoparktan 2 motosiklet çalan şüpheliye gözaltı

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 12:43
  • Giriş: 05.12.2024 12:43
  • Güncelleme: 05.12.2024 12:43
Kaynak: DHA
Otoparktan 2 motosiklet çalan şüpheliye gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde otoparktan 2 motosiklet çalan M.Ö. (18), gözaltına alındı.

Olay, 3 Aralık’ta saat 03.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö., gizlice girdiği otoparktan peş peşe 2 motosiklet çaldı.

Sabah motosikletlerinin yerinde olmadığını fark eden 2 kişi, polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, dün motosikletlerle yakalanıp, gözaltına alındı. Motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

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