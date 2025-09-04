Otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 30 gün sonra 68 metre derinlikten çıkarılan cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yukay’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

Yukay'ın İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi

Edinilen bilgilere göre, TCG Alemdar gemisinden yürütülen çalışmalarda ROV ile yaklaşık 400 yarda sürüklendiği tespit edilen naaş, saat 19.25 sıralarında satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanan dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden alındı.

Yukay'ın cenazesi dün su yüzeyine çıkarılmıştı.