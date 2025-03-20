‘Otoriter devlete doğru tam gaz’

Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100’ü aşkın kişinin gözaltına alınmasına yurtdışından çok fazla tepki geldi. Ayrıca yapılan açıklamada Valiliğin yasak kararları da eleştirildi. Avrupa Birliği Konseyi gözaltı kararının şiddetle kınandığını vurguladı.

İmamoğlu’nu "gelecekteki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından biri olarak" nitelenderen konseyden yapılan açıklamada, "Demokratik yollarla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ana adaylarından biri olarak görülen bir siyasi figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıyan bu gözaltı kararını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 100 kişiyle birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberlerini büyük bir endişeyle takip ediyorum. Son aylardaki tüm hamlelerde olduğu gibi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işin içinde. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor” açıklamasını yaptı.

GÖZALTI SİYASİ AMAÇLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "yargı bağımsızlığını erozyona uğrattığını" ifade eden Avrupalı Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi ise "Erdoğan’ın siyasi muhalifleri hedef alması, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak isteyen hiçbir ülkede kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz," dedi.

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ciaran Cuffe ise, “Bu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğu ve Erdoğan’ın en büyük siyasi rakibine karşı uyguladığı baskının bir parçası olduğu açıktır” sözlerini dile getirdi.

KINAMA ÜSTÜNE KINAMA

Avrupalı Sosyalistler Partisi’nden (PES) yapılan açıklamada ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 100 kişinin gözaltına alınmasını kınıyoruz. Bu, Erdoğan’ın Türkiye’deki demokratik muhalefete ve sivil topluma yönelik kapsamlı bir müdahalesidir" denildi.

Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa’yı Yenile Grubu altında faaliyet gösteren Avrupa Demokrat Partisi’nden yapılan açıklamada da "İmamoğlu anketlerde önde giderken, bu Türkiye’nin halihazırda kırılgan olan demokrasisine yönelik bir saldırıdan başka bir şey değildir" ifadeleri kullanıldı.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada da İmamoğlu’nun gözaltına alınması kınandı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sebastian Fischer, gözaltını "Türkiye’deki demokrasi açısından ağır bir gerileme" diye nitelendirdi. Son dönemde İmamoğlu üzerinde artan yargı baskısına işaret eden Fischer, "Alman hükümeti için işleyen bir demokrasinin temel koşulu, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine duyulan saygıdır" dedi.

İtalya’da Avrupalı Liberal Demokratlar Partisi’nin (LDE) kurucularından ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sandro Gozi, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının "Türk demokrasisine karşı apaçık bir darbe" olduğunu savundu. Slovakya’da İlerici Slovakya (PS) Partisi üyesi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Lucia Yar, İmamoğlu’nun gözaltına alınması kararının "Türkiye’de demokrasi için bir başka gerileme" olduğunu kaydetti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Belediye Başkanı Haris Dukas sosyal medya mesajından İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşırken “Ekrem arkadaş yanındayız, Seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması ve yerine atanmış birinin getirilmesi demokrasiye ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

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DIŞ BASININ GÜNDEMİ DE OPERASYON

The Guardian: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli rakibi, üniversitesinin diplomasını geçersiz saymasından bir gün sonra gözaltına alındı; hamle siyasi bir manevra olarak görülüyor."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: “İmamoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan etmeyi planlıyordu. Ancak siyasetin yönlendirdiği Türk yargısı ondan önce harekete geçti."

CNN International: “Bu hamle, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ön seçim yapmasına sadece birkaç gün kala geldi. İmamoğlu’nun bu seçimde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu."

Bloomberg: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba sabahı evinde gözaltına alındı. Bu gelişme, Türk makamlarının bir gün önce üniversite diplomasını iptal etmesinin ardından geldi.

AP: "Eleştirmenler, baskıların Erdoğan’ın iktidar partisinin geçen yılki yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşamasının ve erken genel seçim çağrılarının artmasının ardından geldiğini söylüyor."

NYT: “İstanbul Belediye Başkanı ve önde gelen muhalefet figürü Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Savcılara göre, İmamoğlu’nun gözaltına alınma sebepleri yolsuzluk ve terörizm suçlamalarıyla bağlantılı.”

WSJ: “İmamoğlu, bu ay yapılacak partisinin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde tek aday olarak görülüyor ve bir sonraki seçimde potansiyel bir rakip olarak kabul ediliyordu. Türk polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli rakiplerinden birini gözaltına aldı."

Washington Post: Savcılar, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 diğer kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Devlet destekli medya bildirdi. İmamoğlu, muhalefetin önde gelen isimlerinden biri.

FT: “Türk polisi, İmamoğlu’nu gözaltına aldı. İmamoğlu’nun, Erdoğan’a karşı ana muhalefet adayı olarak açıklanması bekleniyordu. Kendisi, çoğunluğu siyasi konuşmalarıyla ilgili olan bir dizi ceza soruşturmasıyla karşı karşıya ve hükümeti, iktidarını sürdürmek için yargıyı kullanmakla suçluyor.”