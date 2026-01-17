Otoriter liderler Orban için birleşti

Küresel çapta otoriter ideolojiler zemin kazanırken sağcı liderler “dayanışma hattı” kuruyor. Farklı ülkelerden aşırı sağcı liderler, Macaristan’da nisan ayında yapılacak seçim öncesi yayımlanan kampanya videosunda Başbakan Viktor Orban’a destek verdi.

Orban’ın bu hafta yayımladığı seçim kampanyası videosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’den Almanya için Alternatif (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel’e kadar birçok isim yer aldı.

Videoda ayrıca Meloni’nin yardımcısı ve Lega partisi lideri Matteo Salvini, İspanya’dan Vox Partisi lieri Santiago Abascal, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Herbert Kickl, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çek Başbakan Andrej Babis, Polonya’nın eski Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi küresel sağ siyasetin kilit isimleri ile ABD’li oyuncu Rob Schneider Orban’a destek mesajları verdi.

Almanya’nın aşırı sağcı AfD partisinin lideri Weidel, Orban’ın “Ukrayna’da barış için çabaladığını” savunarak “Avrupa’nın Viktor Orban’a ihtiyacı var” dedi.

Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin eski lideri Marine Le Pen, “Orban gibi liderler sayesinde vatanseverlerin ve ulusların egemenliğini savunanların kampı Avrupa’da giderek güçleniyor” ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Meloni de Orban ile arasındaki benzerliklere dikkat çekerek “Birlikte ulusal bağımsızlığa saygı duyan, kültürel ve dini kökleriyle gurur duyan bir Avrupa’yı birlikte savunuyoruz dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise “Güvenlik hafife alınamaz, kazanılması gereken bir şeydir” diyerek Orban’ı “ülkesini koruyabilecek tüm niteliklere sahip birisi” olarak tanımladı. ABD’li yetkililer videoda yer almadı ancak Orban, kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine seçimler için “iyi şanslar” dilediği bir mektubu yayımlamıştı. Mektupta Trump, “dünyadaki diğer liderlere örnek teşkil ettiğini” söylediği Orban’ın “inanç, aile ve egemenlik gibi Macaristan’ı güçlü kılan değerleri savunduğunu” ifade etmişti.

Trump mektupta, Orban’ın daveti üzerine nisan ayındaki kritik seçim öncesi Macaristan’ı ziyaret edebileceğini söylemişti.

Trump, kasım ayında yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde de AB’ye eleştirilerde bulunarak “Brüksel’in mevcut yönelimine içeriden direnen parti ve hükümetlerle ilişkilerini güçlendireceğini” söylemişti. Trump, aynı dönemde Washington’da Orban’ı ağırlamış, bu görüşmelerin ardından Macaristan, Rus petrol ihracatına yönelik ABD’nin ikincil yaptırımlarından bir yıllık muafiyet elde etmişti.

Orban ve Le Pen’in da aralarında bulunduğu sağ liderler, şubat ayında Madrid’deki “Avrupalı Vatanseverler” etkinliğinde gövde gösterisi yapmıştı.

2026’NIN EN KRİTİK SEÇİMİ

Sağcı ve muhafazakâr isimlerin destek gösterisi, Avrupa Birliği’nin (AB) en uzun süredir iktidarda olan liderlerden Orban’ın en çekişmeli seçimlerinden birine hazırlanırken geldi. Macaristan’da seçmenler, 199 sandalyeli Ulusal Meclis üyelerini seçmek için 12 Nisan’da sandığa gidecek.

Avrupa’da 9,6 milyon nüfusu ile görece küçük bir ülke olsa da Macaristan’daki seçim, Brüksel’le yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle AB’de 2026 yılının en önemli seçimi olarak görülüyor.

İktidarda geçirdiği yaklaşık 20 yılın ardından Orban, demokratik gerileme, medya özgürlüğüne yönelik saldırılar ve hukukun üstünlüğünün aşınması ile Rusya’ya olan yakınlığı gibi nedenlerle yurtdışında ve yurtiçinde eleştirilerin odağında.

MUHALEFET ÖNDE

2010’dan bu yana kesintisiz olarak iktidarda olan Orban, bu kez kendi partisinden ayrılan Peter Magyar’ın liderliğindeki Tisza Partisi’nden ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. Ekonomik durgunluk, artan hayat pahalılığı ve zayıflayan sosyal hizmetlerle boğuşan ülkede yapılan anketler, Orban’ın gerisinde kaldığını gösteriyor.

Politico’nun anketine göre yüzde 49 oy alan Magyar’ın Tizsa’sı, yüzde 37’lerde kalan Fidesz’in oldukça önünde gözüküyor. Orban, seçim kampanyasını küresel çapta yükselen sağ otoriter siyasetin çizgisinde “güvenlik” üzerine kurarken seçimi göçmen karşıtı politikalar ve “savaş ve barış arasında bir tercih” çerçevesine oturttu.

Seçim kampanyasında daha çok iç meselelere odaklanan Magyar, yolsuzlukla mücadele ve dondurulmuş milyarlarca avroluk AB fonunun serbest bırakılmasıyla Macar ekonomisini canlandırmayı vaat ediyor. Magyar, Macaristan'ı AB ve NATO'ya sıkıca bağlı tutacağını ve Rusya ile “pragmatik ilişkiler” kurmayı hedefleyeceğini belirtiyor.