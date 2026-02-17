Otoriter popülistlerin klasik repertuarı

Doç. Dr. Yonca ÖZDEMİR / New York

Tüm dünyada popülizmin yükseldiği sıkça dile getiriliyor. Ancak karşımızda olanın gerçekten popülizmin küresel yükselişi mi, yoksa daha çok otoriterleşmenin yaygınlaşması mı olduğu konusunda ciddi bir tartışma var. Popülizm otoriter eğilimlerle birleştiğinde ortaya çıkan tablo siyaseten son derece sorunlu. Bu birleşim, literatürde “rekabetçi otoriterlik” ya da “illiberaldemokrasi” olarak adlandırılan rejim türlerine kapı aralıyor. Günümüzde bu yalnızca tek tek ülkeler için değil, küresel ölçekte demokrasi açısından en büyük tehditlerden biri.

Bu eğilim, demokrasinin neredeyse yalnızca —çoğu zaman adil bile olmayan— seçimlere indirgenmesine yol açıyor. Popülist liderler, halk iradesini tek meşru kaynak olarak sunarken denge-denetleme mekanizmalarını zayıflatıyor; yargıyı, sivil toplumu ve medyayı baskı altına alarak siyasal alanı daraltıyor.

Bu süreci uzun süredir kendi ülkemizde deneyimliyoruz; ancak dünyada benzer örnekler bulmak da zor değil. Dolayısıyla otokrat popülist rejimler arasında çok büyük benzerlikler var. Bu yazıda, Türkiye’deki otoriter popülist pratiği Macaristan ve Amerika örnekleriyle karşılaştırarak, popülist liderlerin benzer yöntemlerle gücü nasıl merkezileştirdiklerini ve demokratik kurumları nasıl aşındırdıklarını tartışmaya çalışacağım.

MÜESSES NİZAMA KARŞI HALK

Popülizmin temelinde “halk” ile “müesses nizam” arasındaki karşıtlık yer alır; popülizm siyasal enerjisini ve mobilizasyon gücünü büyük ölçüde buradan devşirir. Uzun yıllardır neoliberal kapitalizmin derinleştirdiği eşitsizlikler, çalışan kesimlerin alım gücünün gerilemesi ve geniş kitlelerin artan ekonomik ve sosyal güvencesizlik hissi, pek çok ülkede bu ezilen kesimlerin siyasi düzene, siyasi kurumlara ve siyasi elitlere karşı öfke beslemesine yol açmış durumda. Buna ek olarak, hükümetlerin giderek teknokratikleştiği, küresel ekonomik yapılar ve uluslararası bağımlılıklar nedeniyle bağımsız karar alma kapasitesinin daraldığı ve bu nedenle halkı temsil etme ve taleplerine yanıt verme yeteneğinin zayıfladığı yönündeki algı da yaygın. Bu şekilde “halk” ile “müesses nizam” arasındaki mesafenin giderek açıldığı siyasal ortamlar popülizmin yükselmesi için son derece elverişli bir zemin yaratır.

Temsil krizinin derinleştiği ve geniş kesimlerin kendilerini karar alma süreçlerinden dışlanmış hissettiği koşullarda, halk adına konuştuğunu iddia eden popülist figürler sahneye çıkar ve kendilerini sistem karşıtı aktörler olarak konumlandırır. Unutulmuş ya da sesini duyuramamış hisseden kesimler de bu liderleri daha sahici ve kendilerinden görebilir. Üstelik popülist söylemin etkili olabilmesi için karmaşık yapısal analizlere ihtiyacı yoktur; müesses nizamın halkı unuttuğunu, yalnızca kendi çıkarlarını koruduğunu ve sıradan vatandaşın aleyhine işlediğini söylemek çoğu zaman yeterlidir.

Popülist mobilizasyonun en etkili aracı kutuplaşmadır. Bu siyaset tarzı, toplumu keskin bir ahlaki ayrım üzerinden ikiye böler: bir tarafta “gerçek halk” olarak sunulan, ahlaklı ve mağdur millet; diğer tarafta ise yozlaşmış, halktan kopuk ve çıkarcı elitler. Bu siyah-beyaz söylem, siyasal alanı gri tonlardan arındırarak dost ve düşman eksenine indirger. Böylece yalnızca bir siyasal rekabet değil, ahlaki bir mücadele anlatısı kurulmuş olur. Düşman yaratma bu çerçevede merkezi bir rol oynar; kimi zaman elitler, kimi zaman göçmenler ya da başka toplumsal gruplar “halkın karşısındaki tehdit” olarak kodlanır. Bu mobilizasyon tarzı, kutuplaşmayı hem üretir hem de derinleştirir. Gerektiğinde abartı, çarpıtma ya da açık yanlış bilgilerle kitlelerin öfke ve korkuları beslenebilir. Siyasal destek, rasyonel tartışmadan çok duygusal tepki üzerinden konsolide edilir.

Özellikle sağ popülizm örneklerinde görüldüğü gibi, halkın yaşadığı sosyoekonomik sorunların kaynağını neoliberal kapitalizmin yapısal dinamiklerinde ya da servet eşitsizliğinde aramak yerine, göçmenleri, azınlıkları ya da dış aktörleri suçlamak daha kolay ve siyasal olarak daha mobilize edici bir strateji olabilir. Bu tür basitleştirici karşıtlıklar, karmaşık ekonomik sorunları anlaşılır ve duygusal olarak etkili bir dile indirgerken, aynı zamanda geniş kitlelerin desteğini hızla toplamayı da mümkün kılar.

Kutuplaştırıcı söylem Türkiye’de ve Amerika’da oldukça belirgin biçimde halk–elit karşıtlığı üzerinden kuruluyor. Türkiye’de Erdoğan söylemini “millet” kavramı etrafında inşa ederken, karşısına çoğu zaman Kemalist elitleri, askeri vesayeti ya da “CHP zihniyetini” yerleştiriyor. “Milli irade”, “vesayet odakları”, “dış güçler” ve “terörle iltisak” gibi ifadelerle muhalefet zaman zaman “yerli ve milli olmayan” ya da “dış bağlantılı” aktörler olarak sunuluyor.

Amerika’da ise Donald Trump, “unutulmuş çalışkan Amerikan halkı”nı Washington’daki bürokratlara, liberal elitlere ve göçmenlere karşı konumlandırmakta. “Washington bataklığı”, “derin devlet”, “gerçek Amerikalılar” gibi ifadelerle siyasal alan ahlaki ve kültürel bir mücadeleye indirgenerek keskin bir kutuplaşma üretilmekte.

Macaristan’da da Viktor Orbán benzer bir stratejiyi Avrupa Birliği (AB) bürokrasisi ve “Brüksel elitleri” üzerinden kurdu. Ulusal egemenliği ve “Hristiyan Avrupa değerlerini” savunan Macar halkı ile ülkenin iç işlerine müdahale eden, ulusal kimliği tehdit eden dış güçler arasında bir karşıtlık inşa edildi. Özellikle göç krizi bağlamında AB, ulusal kimliği aşındıran ve sınırları zayıflatan bir aktör olarak çerçevelendi.

Üç örnekte de ortak nokta, siyasal rekabetin teknik ya da programatik bir tartışmadan ziyade ahlaki ve varoluşsal bir mücadele olarak sunulmasıdır. “Gerçek halk”ın savunusu iddiası, hem iç hem de dış düşman figürleri üzerinden dramatize edilerek kutuplaşmayı derinleştiren bir mobilizasyon aracına dönüşmektedir.

Halkı dinlemek ve taleplerine yanıt vermeye çalışmak demokrasinin özünü oluşturur. Temsili siyasetin meşruiyeti de zaten buradan doğar. Ancak popülizm söz konusu olduğunda, bu ilkenin çoğu zaman araçsallaştırıldığını görüyoruz. Özellikle otoriter popülistlerin amacı gerçekten halka hizmet etmekten ziyade iktidara ulaşmak; iktidara gelince de onu mümkün olan her yolla sürdürmektir. Bu durumda “halkın sesi olma” iddiası, samimi bir temsil arayışından çok, siyasal mobilizasyon ve meşruiyet üretme stratejisine dönüşür. Halk adına konuşma söylemi, iktidarı ele geçirmek ve konsolide etmek için kullanılan etkili bir araç halini alır. Dolayısıyla halk savunuculuğu, normatif bir demokratik ilke olmaktan çıkar; iktidar hedefi doğrultusunda işlevsel bir söylem tekniğine indirgenir.

Peki bu otokrat eğilimli popülistler iktidara geldiklerinde neler yapıyorlar?

ÇOĞUNLUKÇU EĞİLİMLER

Popülist liderlik çoğu zaman kişiselleşmiş ve kitlelerle doğrudan ilişki kurma iddiasına dayanır. Lider, aracı kurumları —parti içi mekanizmalar, parlamenter müzakere süreçleri ya da bağımsız kurumlar— ikincilleştirerek kendisini “halkla doğrudan temas halinde” olarak sunar. Seçimlerde oyların çoğunluğunu almış olmak ise bu ilişkiye güçlü bir meşruiyet zemini sağlar. Çoğunluk desteği, popülist lider tarafından yalnızca yönetime gelmenin değil, aynı zamanda kapsamlı ve sınırsız bir “yetki devrinin” kanıtı olarak yorumlanır.

Bu anlayışta halk, iradesini kurumsal yapılara değil, doğrudan lidere devreder. Liderin aldığı kararların önünde engel bulunmaması gerektiği fikri, denge-denetleme mekanizmalarının meşruiyetini sorgulayan bir noktaya varır. Yargı bağımsızlığı, anayasal sınırlamalar, parlamenter denetim ve hatta sivil toplum örgütleri halk iradesine set çeken unsurlar olarak sunulabilir.

Bu dönüşüm çoğu zaman referanduma sunulan yeni anayasa değişiklikleri ya da halkoylamaları aracılığıyla gerçekleştirilir. “Demokratikleşme” söylemi altında yapılan bu düzenlemeler, fiilen yürütme gücünü merkezileştirirken, meşruiyetini sandıktan aldığı için demokratik bir görünüm kazanır. Böylece demokratik prosedürler demokratik olmayan kurumsal dönüşümlere meşruiyet sağlamak için araçsallaştırılmış olur.

Dolayısıyla “milli iradeyi temsil” iddiası, otoriterleşme sürecinde merkezi bir rol oynar. Lider kendisini milletin tek ve gerçek temsilcisi olarak konumlandırdığında, bu iradeyle örtüşmediği varsayılan her aktörü meşruiyet alanının dışına itmeye başlar. Muhalefet, azınlıklar ya da eleştirel kurumlar artık siyasal rekabetin doğal unsurları değil, “halk iradesine karşı” konumlanan yapılar olarak tanımlanır. Bu yaklaşım çoğulculuğu aşındırır, farklı görüşlerin siyasal sistem içindeki meşru varlığını zayıflatır ve denge-denetleme mekanizmalarını hedef haline getirir. Sonuçta ortaya çıkan tablo, sandığa dayansa bile demokratik niteliği giderek zayıflayan bir rejimdir. Demokrasi adına bu sürecin sağlıklı bir sonuca varması mümkün değildir.

SEÇİMLER VE MUHALEFETE YÖNELİK SALDIRILAR

Seçimler popülist otokratlar için hayati önemdedir, çünkü seçim kazanmak bu liderlere “demokratik” bir görünüm kazandırır ve iktidarlarını meşrulaştırır. Ancak bu seçimler çoğu zaman adil ve eşit bir rekabetten uzak koşullarda yapılır. İktidarın kazanması garanti olduğu sürece seçimler görece daha özgürce vuku bulabilir; fakat herhangi bir risk ortaya çıktığında devletin tüm imkânları devreye sokulur. Medya üzerinde baskı kurulur, kamu kaynakları iktidar lehine seferber edilir, hatta bazı adaylar yargı yoluyla saf dışı bırakılır. Böylece seçimler, demokratik bir yarış olmaktan çıkar ve giderek otoriterleşen rejimin meşruiyet üretme aracına dönüşür.

Muhalefetin hangi ölçüde zayıflatılacağı ve siyasal alanın ne derece daraltılacağı biraz da o ülkede demokratik kurumların ne kadar yerleşmiş olduğuna bağlıdır. Kurumsal denge-denetleme mekanizmalarının güçlü olduğu yerlerde bu süreç bir nebze daha sınırlı kalabilir; zayıf olduğu bağlamlarda ise, Türkiye'deki gibi, çok daha hızlı ve kapsamlı bir otoriterleşme görülebilir.

Bugün Türkiye’de CHP’nin karşı karşıya kaldığı süreç, otoriter popülist yönetimlerin muhalefete ancak kendi iktidarlarını tehdit etmeyecek ölçüde alan tanıdığını gösteren çarpıcı bir örnek olarak görülebilir. Bu örnekte, muhalefet iktidar açısından gerçek bir alternatif haline gelmeye başladığında, bu tehdidi bertaraf etmek için son derece sert ve antidemokratik yöntemlere başvurulabildiği görülüyor. Benzer bir durum, HDP’li çok sayıda belediyeye kayyum atanmasında da yaşandı. Seçilmiş yerel yöneticilerin görevden alınarak yerlerine merkezi idare tarafından atama yapılması, sandıkta ortaya çıkan iradenin fiilen askıya alınması anlamına geliyor. Buna ek olarak, muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargı süreçleri yoluyla siyasal alanın daraltılması da aynı eğilimin parçaları olarak değerlendirilebilir.

Macaristan’da da benzer bir süreç yaşanmakta. Orbánliderliğindeki Fidesz iktidarı döneminde seçim çevreleri, Fidesz’e avantaj sağlayacak biçimde yeniden düzenlendi. İki turlu sistemden tek turlu sisteme geçilmesi de iktidar partisinin seçimlerdeki konumunu güçlendirdi. Yurt dışındaki Macar azınlıklara oy hakkı tanınırken, yurt dışında çalışan ve ülke içinde ikamet etmeyen Macar vatandaşların oy kullanması daha karmaşık ve zor hale getirildi. Bu düzenlemeler, seçmen kompozisyonu üzerinde siyasal sonuçlar doğuracak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte, parlamentonun iç tüzüğünde yapılan değişikliklerle muhalefetin konuşma süreleri ve önerge verme imkânları da sınırlandırıldı.

Amerika’da da bazı eyaletlerde seçim çevreleri Cumhuriyetçi Parti’ye avantaj sağlayacak şekilde yeniden çizilmeye başlandı.Ama Amerika’daki en şok edici olay herhalde eli silahlı Trump yandaşlarının 2020 seçim sonuçlarının “çalındığı” iddiasıyla 6 Ocak 2021’de Kongre binasını basmasıdır. Çok da şaşırmamak lazım, çünkü popülist otokratlar seçimleri kaybettiklerinde dahi sonucu tartışmaya açma ya da fiilen geçersiz ilan etme eğilimi gösterebilirler. Seçim sonuçlarını tanımamak ya da süreci yeniden başlatmak, başvurulan tipik yöntemler arasındadır. Türkiye’de Haziran 2015 seçimlerinin Kasım 2015’te yenilendiğini ve 2019 İstanbul belediye seçimlerinin de iptal edilerek tekrarlandığını görmedik mi? Macaristan’da ise yaklaşan nisan seçimleri öncesinde Orbán’ın partisi Fidesz’in, merkez sağ çizgideki Tisza Party’nin gerisinde göründüğüne dair yorumlar yapılmakta. Böyle bir tabloda seçim sürecinin nasıl işleyeceği ve sonuçların nasıl karşılanacağı demokratik standartlar açısından belirleyici olacaktır.

Muhalefet partilerine yönelik düşmanca tutum, popülist otokratların belirgin özelliklerinden biriyse, bunun karşı yüzünde ise iktidara yakın çevrelerin korunması ve kollanması yer alır. Siyasal sadakat liyakatin önüne geçer. Hükümet yanlısı aktörler çoğu zaman ekonomik ve kurumsal olarak ödüllendirilir. Kamu ihaleleri ve devlet kaynakları iktidara yakın iş insanlarına yönlendirilirken, kamu kurumlarındaki önemli pozisyonlar da sadık destekçilere ya da onların yakın çevresine tahsis edilebilir. Bu durum, siyasal rekabeti yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda ekonomik olarak da eşitsiz hale getirir.Böylece siyasal alan bir yandan muhalefet için daraltılırken, diğer yandan iktidar yanlısı ağlar üzerinden bir patronaj sistemi inşa edilir. Bu yapı, rejimin toplumsal ve ekonomik dayanaklarını güçlendirirken, iktidarın sürdürülmesini kolaylaştıran bir bağımlılık ve sadakat ilişkisi üretir.