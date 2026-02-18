Otoriter popülistlerin klasik repertuarı-II: Popülist liderler ve akademi dünyası

Doç. Dr. Yonca ÖZDEMİR

Sivil toplum örgütleri, popülist rejimlerde çoğu zaman “tehdit unsurları” arasında ilk sıralarda yer alır. İktidarı denetleyen, hak ihlallerini raporlayan ya da kamusal eleştiri üreten örgütler halk iradesine karşı hareket eden aktörler olarak tanımlanır.

Protestolar ise demokratik bir hak olmaktan çıkarılıp kimi zaman “vatana ihanet” ya da “dış bağlantılı provokasyon” olarak sunulur. Özellikle insan hakları alanında faaliyet gösteren kuruluşların “yabancı ajan” ya da “dış fonlu örgüt” ilan edilerek hedef alındığını pek çok popülist vakada görmekteyiz. Bu örgütlerin mali kaynakları kısıtlanmakta, faaliyet alanları daraltılmakta ve üyeleri yalnızca ihlalleri raporladıkları ya da eleştirel pozisyon aldıkları için yargı baskısıyla karşılaşmaktadır.

Türkiye’de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik yasakların artması, protestolara müdahalelerin sertleşmesi ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik denetim ve kapatma mekanizmalarının genişletilmesi bahsettiğim bu eğilimin somut örnekleri arasında.

Özellikle 2016’daki darbe girişimi sonrasında binlerce dernek, vakıf ve medya kuruluşunun kapatıldığını ve böylece kamusal alan belirgin biçimde daraltıldığını unutmayalım.

Orbán döneminde Macaristan’da da benzer şekilde protesto yasaları sertleştirildi, kamusal gösteriler üzerindeki denetim artırıldı ve kriz dönemlerinde ilan edilen acil durum rejimleri uzun süreli hale getirilerek yürütmeye geniş yetkiler tanındı. STK’ların “dış etki altında” olduğunu iddia edilerek yeni yasalarla yurt dışından gelen fonlarının açıklanması ve daha sıkı denetlenmesi zorunluluğu getirildi. Doğrudan yasaklama değil ama yasal yükümlülükler, damgalama ve denetim mekanizmaları üzerinden sivil toplumun hareket alanını giderek daraltan bir baskı ortamı yaratıldı.

Amerika’da ise göçmen politikaları etrafında sertleşen güvenlikçi söylem, protesto hakkı ile kamu düzeni arasındaki dengeyi giderek daha tartışmalı hale getirdi. Göçmen uygulamalarına karşı düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahaleleri sertleşti. Geçtiğimiz ocak ayında Renee Good ve Alex Pretti adlı iki Amerikan vatandaşının bu protestolar sırasında ICE görevlileri tarafından öldürülmesi, Trump’ın popülist politikaları yüzünden ülkedeki gerilimin ne kadar tırmandığını ve demokratik hakların ne ölçüde zarar görebildiğini gösteren çarpıcı örnekler olarak değerlendirilebilir.

POPÜLİST LİDERLER VE AKADEMİ DÜNYASI

Üniversiteler, eleştirel düşünceyi, bilimsel yöntemi ve evrensel değerleri savundukları için kolayca popülist otokratların hedefi haline gelmekte. Yükseköğretim mezunlarının bu tür liderlere oy verme oranlarının görece düşük olması da popülistlerin üniversiteleri siyasal açıdan “sorunlu” kurumlar olarak kodlanmasına zemin hazırlar.

Örneğin Erdoğan’ın arzuladığı dindar nesiller özgür üniversite ortamlarında pek yetişmez. Benzer şekilde Trump da üniversiteleri “liberal sol” ideolojilerin yuvası ve dolayısıyla gençleri kötü etkileyen kurumlar olarak görmekte ve bir yandan bu kurumlara saldırmakta, öte yandan da onları kendi ideolojisi yönünde şekillendirmeye uğraşmakta. Nitekim üniversite özerkliğinin zayıflatılması, yönetim yapılarının merkezi denetime bağlanması ve akademik alanın iktidar çizgisine yaklaştırılması otokrat popülizmde sık görülen uygulamalardandır.

Aynı zamanda popülist rejimlerde öğrencilerin eleştirel ve özgürlükçü bir eğitimden geçmemesi için müfredat ve kurumsal yapı üzerinde müdahaleler gündeme gelir. Bu süreçte dinî ve muhafazakâr değerlerin daha görünür ve belirleyici hale getirilmesi, özellikle toplumsal cinsiyet ve kadın hakları gibi alanlarda normatif bir yeniden çerçeveleme işlevi görebilir. Böylece üniversiteler ve genel olarak eğitim sistemi yalnızca kurumsal olarak değil, düşünsel ve kültürel olarak da dönüştürülmeye çalışılır.

Türkiye’de Erdoğan’ın özellikle 2016 sonrasında yaptığı yasal düzenlemelerle üniversite rektörlerini doğrudan atama yetkisini kullanmaya başlaması, yükseköğretimde merkezi denetimi ve baskıyı belirgin biçimde artırdı. Bu süreç, üniversitelerde partizan kadrolaşmaları da beraberinde getirdi. “Barış için Akademisyenler” bildirisini imzalayan çok sayıda akademisyenin kurumlarından ihraç edilmesi ise akademik özgürlük ve ifade hakkı açısından ciddi bir kırılma yarattı. Sonuçta akademik özerklik ve örgütlenme özgürlüğü önemli ölçüde aşındı.

Macaristan’da da Orbán hükümeti döneminde Central European University üzerindeki baskılar sonucunda üniversite Budapeşte’den Viyana’ya taşınmak zorunda kaldı. Bunun yanında birçok devlet üniversitesi kamu vakıflarına devredildi; yönetim kurulları hükümete yakın isimlerden oluşturularak akademik yönetişim yapısı dönüştürüldü.

Amerika’da ise Trump’ın bu ikinci döneminde üniversitelere yönelik fon baskısı ve belirli koşulların dayatılması tartışma yaratmakta. Yabancı öğrenci sayılarının kısıtlanmaya çalışılması, üniversitelere verilen araştırma fonlarının kesilmesi tehdidi, yükseköğretim kurumlarının politik konulardaki tutumlarıyla ilişkilendirildi. Nitekim bu konuda Trump’a direnmeye çalışan Harvard gibi üniversiteler olduğu gibi, bu baskılara boyun eğen pek çok kurum da mevcut.

POPÜLİZM VE MEDYA

Popülist liderler genellikle medyayı etkili biçimde kullanan siyasetçilerdir. Özellikle sosyal medya, aracı kurumları devre dışı bırakarak “halkla doğrudan iletişim” kurma imkânı sunduğu için popülist siyaset açısından vazgeçilmez bir araç haline gelmiş durumda. Liderler, bu kanallar üzerinden hem gündemi belirler hem de halkla doğrudan ilişki kurabilirler.

Buna karşılık, bağımsız medya otoriter eğilimler gösteren popülist yönetimler için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu nedenle susturulması ya da denetim altına alınması hedeflenir. İlk aşamada bağımsız gazeteciler çeşitli baskılarla sindirilebilir: bazıları hakkında soruşturmalar açılır, bazıları işlerinden edilir, bazıları ise tutuklanır.

Bir sonraki adım medya sektörünün dönüştürülmesidir. Bazı medya kuruluşları iktidara yakın iş insanlarına devredilebilir; sahipliği değişmeyenler ise kamu reklamları, teşvikler ya da idari baskılar yoluyla iktidar çizgisine çekilebilir. Buna rağmen eleştirel yayınlarını sürdüren kuruluşlar ise ağır para cezaları, lisans iptalleri ya da doğrudan kapatma kararlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Sosyal medya alanında da benzer bir kontrol çabası görülür. Eleştirel paylaşımlar hakkında hakaret ya da başka suçlamalarla davalar açılarak sıradan vatandaşların ifade özgürlüğü sınırlandırılabilir. Bazı platformlara erişim engelleri getirilebilir ya da belirli hesaplar ulaşılamaz hale getirilebilir. Sonuçta medya alanındaki çoğulculuk zayıflar, siyasi tartışma alanı daralır ve medyanın önemli bir bölümü iktidarın söylemini yeniden üreten bir araca dönüşür.

Örneğin, Türkiye’de AKP döneminde medya alanında ciddi bir dönüşüm yaşandı. Çok sayıda medya kuruluşu ya el değiştirdi ya da kapatıldı; büyük medya gruplarının önemli bir bölümü hükümete yakın iş insanlarının kontrolüne geçti. RTÜK ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla uygulanan idari yaptırımlar ve ilan kesme cezaları, eleştirel medya üzerinde ekonomik baskı mekanizmaları olarak değerlendirildi.

Macaristan’da da Orbán döneminde medyada benzer bir yeniden yapılandırma gerçekleşti. Medya Konseyi’ne hükümete yakın isimler atandı; devlet reklamları büyük ölçüde iktidara yakın medya kuruluşlarına yönlendirildi. Bağımsız medya ekonomik baskılarla zayıflatıldı ya da el değiştirdi. 2018’de yüzlerce medya kuruluşu hükümete yakın bir vakıf çatısı altında toplandı ve medya sahipliği belirgin biçimde merkezileşti.

Amerika’da ise tablo daha farklı kurumsal koşullarda gelişse de medyaya yönelik sert söylemler ve kutuplaşma dikkat çekiyor. Trump’ın ana akım medyayı “yalan haberler” olarak nitelemesi ve basına yönelik kişiselleştirilmiş saldırıları oldukça gündemde. ABD’de medya yapısı Türkiye ve Macaristan’daki kadar merkezi biçimde dönüştürülmüş olmasa da, sahiplik yoğunlaşması, ekonomik baskılar ve siyasal kutuplaşma, orada da medya alanının giderek daha kırılgan bir zemine kaydığına işaret ediyor.

DEVLETİ ELE GEÇİRME

State capture, yani devletin ele geçirilmesi, bireysel yolsuzluk vakalarından daha kapsamlı ve yapısal bir olguyu ifade eder. Burada mesele tek tek kamu görevlilerinin rüşvet alması değil; belirli siyasal aktörlerin ya da çıkar gruplarının devletin temel karar alma süreçlerini sistematik biçimde kendi çıkarlarına göre şekillendirmesidir. Bu durum genellikle yasa yapma süreçlerinin, düzenleyici kurumların, kamu ihalelerinin ve yargı mekanizmalarının iktidara yakın çevreler lehine yeniden yapılandırılmasıyla gerçekleşir. Yani devlet, kamusal çıkarı temsil eden tarafsız bir aygıt olmaktan çıkar; belirli bir siyasal-ekonomik ağın hizmetine girer. Böylece yalnızca siyasal iktidar değil, devletin kurumsal omurgası da iktidarın kontrolü altına alınmış olur.

Popülist-otoriter bağlamda devleti ele geçirme, çoğu zaman patronaj ilişkileri ve sadakat temelli kadrolaşma ile birlikte ilerler. En üst aşamasında, bürokrasi bağımsızlığını tamamen yitirir, en yukarıdan en aşağıya kadar partizan işe almalar ile liyakat son bulur ve devletin tamamen popülist lider ya da parti tarafından ele geçirilmiş olur.

Otoriter popülist rejimlerde yargının ele geçirilmesi kritik bir aşamadır. Normalde bağımsız olması gereken yargı kurumlarının yürütmenin etkisi altına girmesi ve karar süreçlerinin siyasallaşması, rejimi demokrasiden uzaklaştıran temel dinamiklerden biridir. Bu süreçte hukuk devleti ilkesi zayıflar; hukuk yurttaşlara eşit biçimde uygulanmaz hale gelir. İktidara yakın aktörlerin işlediği iddia edilen suçlarda cezasızlık ya da ayrıcalıklı muamele görülürken, muhaliflere karşı yargı bir araç olarak kullanılabilir. Soruşturmalar, tutuklamalar ya da davalar siyasal rekabetin parçası haline gelir. Yargının bu şekilde araçsallaştırılması, yalnızca bireysel hak ve özgürlükleri değil, sistemin bütününü etkiler. Çünkü bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan ne kuvvetler ayrılığı ne de gerçek anlamda demokrasinin diğer gerekleri yerine getirilebilir.

Türkiye’de AKP döneminde yargının nasıl adım adım siyasallaştırıldığı ve hukuk devletinden uzaklaşıldığı malumunuz. Yargı, adeta iktidarın bir siyasi aracı haline gelmiş ve büyük ölçüde muhalefete karşı işletiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin artık esamesi okunmuyor. KHK’larla on binlerce kamu görevlisi ihraç edildiğini ve AKP’nin kamunun tüm kademelerinde kadrolaştığı aşikâr.

Macaristan’da da Orbán yönetimi altında benzer eğilimler gözlemleniyor. Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri özellikle bütçe ve vergi alanlarında daraltıldı. Sayıştay, medya kurulları ve seçim kurulları gibi bağımsız kurumlara uzun süreli olarak hükümete yakın isimler atandı. Yargı sisteminde erken emeklilik düzenlemeleriyle çok sayıda üst düzey yargıç görevden ayrılmak zorunda kaldı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısının artırılması ve yeni üyelerin atanması da yargı dengelerini değiştiren adımlar arasında yer aldı.

Amerika’da süreç farklı kurumsal bağlamda ilerlemekle birlikte, sonuç olarak yargının bağımsız hareket edebilmesi zorlaşmış durumda. Nitekim Trump döneminde federal yargıya kapsamlı muhafazakâr atamalar yapıldı ve Yüksek Mahkeme’ye atanan yargıçlarla ideolojik denge değişti. Yüksek Mahkeme’nin Trump politikalarına karşı alınan bazı eyalet kararlarını iptal etmesi, kuvvetler ayrılığı ve federal yapı bağlamında yoğun tartışmalara yol açıyor.

Her üç örnekte de ortak nokta, yürütmenin yargı üzerindeki etkisinin artması ve denge-denetleme mekanizmalarının zayıfladığına dair endişelerin güçlenmesidir. Otoriter popülist rejimlerde yargı bağımsızlığının aşınması demokrasiyi gerileten temel faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

SONUÇ

Otoriter popülist liderlerin birbirine son derece benzer araç ve stratejiler kullandığı açık. Bu araçların ve stratejilerin amacı da iktidarı ele geçirmek ve onu mümkün olduğunca uzun süre elde tutmak. Hem birbirlerinden taktik öğrenen hem de birbirlerini destekleyen bu otokrat popülist liderler sayesinde dünyada ciddi bir demokratik gerileme dönemi yaşamaktayız.

Kapitalizm deseniz, o da onca vahşiliğiyle durduğu yerde durmaya ve küçük bir kesimi daha da zengin ederken çalışan kesimleri daha da zayıflatmaya devam ediyor.

Bu tablo karşısında, halkın taleplerine gerçekten yanıt verebilen; eşitliği, çoğulculuğu ve hukukun üstünlüğünü savunan demokratik siyaset biçimlerine duyulan ihtiyaç daha da belirginleşiyor. Aksi halde, demagogların kitleleri peşinden sürükleyerek otoriter rejimler inşa etmesinin önüne geçmek mümkün değil.