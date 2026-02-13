Otoriter rejimin karşısındayız

ESP'ye dönük operasyon kapsamında gözaltına alınan Ceylan Yayınları'nın temsilcisi Hüseyin Gültepe tutuklandı. ESP operasyonlarında tutuklananların sayısı 78'e yükseldi.

3 Şubat günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ESP ve ETHA'nın da aralarında olduğu çok kurum ve ESP’lilerin kaldığı evlere baskın yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 102 ESP’liden 77'si tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, 7 Şubat'ta gözaltına alınan Ceylan Yayınları'nın temsilcisi Hüseyin Gültepe, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gültepe'nin tutuklanması ile tutuklu ESP’lilerin sayısı 78'e yükseldi.

ESP’YE ZİYARET

Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Ali Kenanoğlu, Meral Danış Beştaş ile sosyalist partiler gözaltı operasyonlarının hedefinde olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ni (ESP) ziyaret etti. ESP Genel Merkez İstanbul İrtibat Bürosu'na yapılan ziyarette, dayanışmanın önemine işaret edildi. Ziyarette konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyalist ve devrimcilere uzanan yargı elinin otoriter rejimin geldiği durumu gözlet önüne serdiğini belirtti. Hatimoğulları, "Barışı konuşuyorsak, demokratik siyasetin önünün açılmasını konuşuyorsak bu herkes için geçerlidir. Herkese demokratik bir zeminde mücadele verme, siyaset yapma hakkı vardır bu ülkede. Bugün anayasal haktır aynı zamanda, bir toplumsal haktır. Bu hakkı ellerimizden almaya çalışan, yargıyı başımıza demokrasinin kılıcı gibi sallandırmaya çalışan bu rejimin ve bu otoriter adımların karşısında olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. ESP yoldaşlarımız yalnız değil. Bir an önce serbest bırakılmalılar ve onlarla dayanışmamışı sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.